Incidente sulla provinciale di Realmonte, ferito uno studente di 14 anni

Uno studente di 14 anni è finito all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo un brutto incidente stradale fra il ciclomotore Piaggio che guidava e una Citroen C3 con al volante una casalinga cinquantenne. L’impatto si è verificato lungo la strada provinciale 27, in territorio di Realmonte. La dinamica dell’incidente stradale non è risultata essere, non ancora, chiara e sono i carabinieri che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per provare a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

Dopo l’impatto, il quattordicenne è stato subito aiutato e trasferito, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Ha riportato contusioni, e forse anche qualche frattura, ma non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno subito sentito, con l’obiettivo di ricostruire rapidamente la dinamica dell’incidente stradale, la cinquantenne casalinga che era alla guida della Citroen C3.