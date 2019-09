Totano gigante si arena sulla spiaggia: curiosità e incredulità a Punta Grande

Un totano gigante - un metro e mezzo per circa 20 chili - è stato trovato, stamattina, spiaggiato sull'arenile di Punta Grande a Realmonte. Chi lo ha trovato sull'arenile - Antonino Cinquemani: il titolare dello stabilimento balneare Majata Beach di Realmonte - prima non riusciva a credere ai propri occhi, poi ha subito allertato la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e dai militari della Guardia costiera la comunicazione è stata diramata all'istituto Zooprofilattico di Palermo. Verrà prelevato nelle prossime ore e verrà analizzato e studiato, anche per capire come sia morto.

Il grosso totano è stato spinto dalla risacca sulla spiaggia di Punta Grande. Non si tratta di una rarità: nel Mediterraneo infatti esistono totani che possono arrivare a pesare anche 40 chili. Solitamente vivono in acqua profonde.

"Sul perchè si sia spiaggiato - dicono alcuni esperti - possiamo solo fare delle ipotesi: potrebbe essere stato pescato e poi rigettato in mare perchè non è buono da mangiare e dunque non si vende sul mercato (essendo grande è molto duro) o per motivi di salute. Non si può escludere l'ipotesi che il totano abbia ingerito della plastica". Per saperlo con certezza bisognerà analizzare il contenuto dello stomaco del mollusco.