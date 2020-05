A spasso o a far foto sulla Scala dei Turchi: 9 denunciati per violazione di sigilli

Nonostante i divieti e gli annunciati controlli, sulla Scala dei Turchi sono stati pizzicati - e denunciati alla Procura della Repubblica - ben nove persone. Addirittura, in quattro - fra cui due minorenni - sono stati sorpresi ad effettuare un servizio fotografico.

Con l'avvio della "fase 2", ossia l'allentamento delle misure di contentimento della diffusione del Coronavirus, i controllii sulla scogliera di marna bianca erano stati appositamente intensificati. A mobilitarsi - annunciando, attraverso la stampa, la vigilanza dinamica - sono stati i militari della Guardia costiera e le guardie del comando corpo Forestale.

Sabato e domenica, l'affluenza - come era prevedibile - c'è stata: tanto sulla spiaggia quanto, appunto, sulla scogliera di marna bianca dove sono stati bloccati, identificati dalla Forestale e denunciati in 9. L'ipotesi di reato contestata ai trasgressori è: violazione dei sigilli. Fra questi - secondo quanto è stato ufficialmente reso noto dalla Capitaneria di porto Empedoclina - anche 4 persone, fra cui 2 minorenn, impegnate in un servizio fotografico. Praticamente come se, per loro, quei divieti - imposti in applicazone della misura cautelare del sequestro che è scattato anche per ragioni di pubblica incolumità - non valessero.

Il comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Gennaro Fusco, torna a ribadire che "la possibilità di ripristino della fruizione, in condizioni di sicurezza, è allo studio di un tavolo tecnico che coinvolge le diverse amministrazioni".