Forzano le transenne per raggiungere la Scala dei Turchi, MareAmico: "Servono controlli"

Nulla cambia. Lo scorso anno, i visitatori distruggevano e violavano le transenne per riuscire a raggiungere la Scala dei Turchi. Stessa, identica, situazione anche nelle ultime ore.

Che i visitatori, decisamente sprovveduti, mettano a rischio la propria incolumità viene - ancora una volta - segnalato dall'associazione ambientalista MareAmico: "Da qualche settimana si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza, a seguito dei crolli del dicembre 2017 - scrive Claudio Lombardo di MareAmico - . La ditta che sta effettuando i lavori ha realizzato ben 2 steccati per impedire la visita della famosa parete rocciosa, di marna bianca, a picco sul mare. Mancano però i controlli tant'è che i visitatori hanno sfondato le transenne e in centinaia, ogni giorno, entrano nell'area mettendo a rischio la propria vita!"