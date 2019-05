Turisti alla Scala dei Turchi nonostante le transenne: nuove multe

Altri due turisti sono stati pizzicati mentre - violando il divieto - erano riusciti a superare le transenne e intrufolarsi nell'area interdetta della Scala dei Turchi. A bloccarli sono stati i carabinieri che, in borghese, esattamente come avevano fatto nel fine settimana precedente, sono tornati ad appostarsi. Il tutto, naturalmente, per garantire la sicurezza pubblica e per il rispetto delle regole. Ad ognuno di loro è stata elevata una sanzione da 50 euro.

Appena all’inizio del mese, sempre i militari dell’Arma della stazione di Realmonte avevano multato – 50 euro a testa – altre sei persone: un agrigentino e cinque turisti. Si ipotizzo allora, ma così sarà, che avrebbero potuto essere i primi di lunga serie. Perché se, naturalmente, non si registrerà un’inversione di tendenza, le multe – per aver violato l’ordinanza che impone il divieto d’accedere in quella determinata area – continueranno a fioccare. I carabinieri della stazione di Realmonte – su disposizione del comando provinciale dell’Arma – continueranno infatti a monitorare l’area della Scala dei Turchi: quella dove, in via precauzionale, è stato collocato uno steccato che impedisce d’accedere. Divieto che però – per come documentato dall’associazione “MareAmico” lo scorso primo maggio - viene sistematicamente violato. Ed è, infatti, dalla domenica successiva al primo maggio che i carabinieri, soprattutto durante il fine settimana, continuano ad appostarsi.