Caos alla Scala dei Turchi, arrivano le telecamere e il pattugliamento delle forze dell'ordine

La sicurezza della Scala dei Turchi e il rispetto dei divieti di accesso sono stati al centro di un vertice alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle presieduto dal comandante Gennaro Fusco.

Erano presenti il sindaco di Realmonte Carmelo Zicari; l’ingegnere Carmelo Arcieri del servizio regionale di Protezione civile per la provincia di Agrigento e due delegati dell'assessorato e della ditta che sta eseguendo i lavori.

La Capitaneria ha studiato una serie di misure finalizzate a impedire il ripetersi delle violazioni da parte di turisti e visitatori che hanno divelto le recinzioni per accedere sulla scogliera. In particolare è stato deciso di sostituire la recinzione di legno con una di metallo e, soprattutto, l'installazione di telecamere di videosorveglianza e la presenza di personale della ditta e dei volontari della Protezione civile a presidio delle aree per impedire l’accesso.

Predisposto, inoltre, il pattugliamento e l'eventuale intervento da parte di personale militare della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei carabinieri e della polizia municipale di Realmonte.

"A seguito di denunce da parte della ditta incaricata e della Protezione civile, - spiega la Capitaneria con una nota - sono in corso dal parte del personale militare della Guardia costiera e dei carabinieri, accertamenti ed indagini per l’individuazione delle persone che si sono rese responsabili dei danneggiamenti della recinzione, che, una volta identificati, saranno deferiti all’autorità giudiziaria. Mentre i turisti che continueranno ad oltrepassare le transenne saranno sanzionati per inosservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto e del sindaco di Realmonte. Già sei turisti - conclude la nota - sono stati sanzionati da parte dei carabinieri".