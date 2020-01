Piede incastrato nella motozappa, 34enne di Realmonte trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

Stava arando un terreno di contrada Giallonardo, fra Realmonte e Siculiana, quando un piede gli è rimasto incastrato nella motozappa. Ha 34 anni ed è di Realmonte l'uomo che è rimasto ferito nell'incidente sul lavoro. Un incidente verificatosi nelle campagne di Realmonte. Subito soccorso, il 34enne è stato portato al campo sportivo di Siculiana dove l'elisoccorso ha potuto rapidamente atterrare e caricare il ferito.

I carabinieri di Realmonte si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente sul lavoro, mentre i colleghi di Siculiana si sono dedicati a facilitare i concitati soccorsi del ferito. Il 34enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, ha riportato delle ferite serie al piede ma - per sua fortuna - non è in pericolo di vita. Inizialmente s'era parlato di un trasferimento verso Catania, ma l'elisoccorso s'è invece diretto verso Caltanissetta.