Incendio divampa in un'abitazione estiva, avviate le indagini

Le cause dell'incendio che ha devastato gli interni di una residenza estiva a Realmonte non sono chiare. L'ipotesi investigativa privilegiata sembrerebbe essere però quella dolosa. Ma spetterà, naturalmente, alle indagini dei carabinieri - che ieri risultavano essere ancora in fase embrionale - stabilire cosa sia accaduto e come si sia innescata la scintilla iniziale. Ieri, non veniva esclusa neanche l'ipotesi di un possibile cortocircuito.

E' in via Pergole, in una residenza estiva, che l'incendio si è sviluppato. A fare la scoperta, nel momento in cui è andato in quell'abitazione - utilizzata, appunto, nel periodo della bella stagione - è stato il proprietario. All'uomo non è rimasto altro da fare che allertare i carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato un'inchiesta. Fitto, come sempre avviene in questi casi, il riserbo investigativo.