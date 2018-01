Misterioso incendio devasta l'auto di un geometra, avviate le indagini

Un'autovettura – una Volkswagen Golf - è stata distrutta da un incendio tutto ancora da accertare e decifrare. E' accaduto, nella notte fra giovedì e ieri, in via Torino, a Realmonte. L'utilitaria era posteggiata sul ciglio della strada quando all'improvviso - e per cause sulle quali, adesso, stanno indagando i carabinieri - è divampata la scintilla iniziale. Erano le 4,38 circa quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento - dove ha sede la sala operativa - raccoglievano l'Sos. A Realmonte si precipitavano, dunque, i pompieri di Villaseta. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro, in via Torino, fino alle 6 circa. Prima, idranti alla mano, hanno cercato di salvare il salvabile. Poi, assieme ai carabinieri della stazione di Realmonte - che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigeento - hanno effettuato il sopralluogo. Verifiche indispensabili per accertare la matrice dell'incendio.

La Volkswagen Golf è risultata essere intestata - secondo quanto è stato ricostruito ieri mattina dai carabinieri, che si stanno appunto occupando delle indagini, - ad un geometra di 58 anni di Realmonte. Accanto all'utilitaria, pompieri e militari dell'Arma non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un rogo dalla matrice dolosa. Le cause dell'incendio che hanno praticamente distrutto, visto che non è più utilizzabile, l'autovettura del cinquantottenne, ieri mattina, non apparivano, dunque, ancora chiare. Risultavano essere, anzi, in corso d'accertamento. Spetterà all'attività investigativa chiarire cosa abbia fatto divampare la scintilla.