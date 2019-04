"Danneggiamento a seguito di incendio", deve scontare la pena: arrestato

Deve scontare otto mesi di detenzione domiciliare per danneggiamento a seguito di incendio e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. I carabinieri di Realmonte hanno – in esecuzione di un provvedimento - arrestato Vincenzo Iacono di 42 anni. I fatti sarebbero stati commessi, fra il 2013 e il 2018, fra Realmonte e Siculiana. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno accompagnato il quarantaduenne nella sua abitazione dove, appunto, dovrà restare otto mesi in stato di detenzione domiciliare.