"Crea una piccola e rudimentale serra per coltivare marijuana": denunciato 32enne

Avrebbe realizzato una rudimentale e piccola serra. E' stato però "pizzicato" e denunciato alla Procura. A finire nei guai - gli è stata contestata l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti - è stato un trentaduenne, G. C., di Realmonte.

Nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno fatto una perquisizione domiciliare in un locale riconducibile al giovane. E proprio durante questa perquisizione sarebbe saltata fuori la rudimentale e piccola serra. All'interno di uno scatolone di cartone, rivestito da carta metallica rinfrangente per fare in modo che il calore si propagasse e conservasse, c'era una pianta di marijuana di circa mezzo metro. Pianta ancora interrata in un vaso. Sopra la pianta, due faretti che avevano la funzione di riscaldare l’ambiente creato ad hoc. La scatola, inoltre, - stando a quanto è stato ricostruito dalla Questura di Agrigento - veniva ventilata attraverso una ventola gestita da un temporizzatore elettrico.

Una piccola serra rudimentale ben attrezzata, dunque, per la crescita e la fioritura della pianta. Durante la perquisizione è stata, inoltre, rinvenuta e sequestrata - ricostruisce sempre la Questura di Agrigento - una pipetta con bicchiere utilizzata per il consumo della droga, due coltelli, un trita erba, un bilancino di precisione. I poliziotti della Squadra Mobile hanno inoltre trovato due dosi di marjuana dal peso complessivo di 6,1 grammi; cinque dosi di una sostanza di colore marrone, verosimilmente hashish, per un peso complessivo di 2,9 grammi; un involucro di carta contenente semi di sostanza organolettica, verosimilmente riconducibili anch’esse alla marijuana, dal peso complessivo di 2,1 grammi.