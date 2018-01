Setacciati bar e sale giochi, raffiche di multe e sequestri

Maxi controllo del territorio - durato tre giorni - a Realmonte. Oltre 30 gli equipaggi che - su disposizione del questore di Agrigento Maurizio Auriemma - sono stati affidati al coordinamento del vice questore aggiunto Cesare Castelli che è il dirigente del commissariato di polizia di Porto Empedocle. Schierate sul campo, oltre alle pattuglie del commissariato "Frontiera", anche quelle del reparto Prevenzione crimine di Palermo, quelle della polizia Stradale di Agrigento, quelle della divisione Amministrativa della Questura e la Squadra Mobile. Ben tredici i posti di controllo predisposti lungo tutto il territorio. Posti di controllo che hanno permesso di identificare e controllate 283 persone, alcune delle quali con precedenti penali. Controllati anche 181 veicoli ed elevate 28 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada. I poliziotti hanno anche sequestrato tre auto. Ben nove i controlli amministrativi eseguiti in altrettanti esercizi pubblici. E in uno di questi locali è stata elevata una sanzione da 400 euro.

I poliziotti, sempre coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, hanno inoltre controllato 17 persone sottoposte a varie misure di prevenzione, di sicurezza e alternative alla detenzione carceraria. Intanto, nonostante i controlli e i servizi di ordine pubblico in occasione degli eventi di fine anno, i poliziotti del commissariato "Frontiera" continuano a portare avanti l'inchiesta sulla truffa assicurativa agli automobilisti. Sono almeno 16 gli automobilisti empedoclini che fino ad ora risultano essere stati truffati. Ma l'inchiesta della polizia di Stato sembra che possa allargarsi a tutta o quasi la provincia di Agrigento. Due gli assicuratori agrigentini già iscritti nel registro degli indagati. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di truffa e di falso materiale commesso da privato.