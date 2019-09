Joseph Focoso resta al "carcere duro": c'è la proroga per altri 2 anni

Prorogato per altri due anni il carcere duro, il regime del 41 bis, per il killer di Cosa Nostra Joseph Focoso, 50 anni, di Realmonte. Lo hanno deciso - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - i giudici della Corte di Cassazione che hanno confermato l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma, rigettando il ricorso dei difensori di Focoso contro il decreto del ministro della Giustizia.

Secondo i giudici, il carcere duro sarebbe giustificato "dall'inserimento di Focoso in posizione di rilievo nella famiglia mafiosa di Siculiana, inserita nel mandamento di Agrigento - Porto Empedocle, per conto della quale lo stesso ha partecipato a diversi omicidi rendendosi latitante per oltre 6 anni, avvalendosi proprio dell'appartenenza a Cosa Nostra".