"Villaggio dei vip abusivo alla Scala dei Turchi", il processo non decolla

Il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato, avendo trattato il procedimento in qualità di gip, è incompatibile. Slitta ancora l’inizio del dibattimento sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto “Villaggio dei vip”, un complesso di villette a schiera, nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte, la cui realizzazione è stata bloccata sul nascere dall'inchiesta.

Lo scorso 5 novembre il giudice monocratico Alessandro Quattrocchi, davanti al quale per un errore era stato assegnato il procedimento dopo i rinvii a giudizio, si era dichiarato “incompetente per materia”, facendo slittare l’inizio del dibattimento che era stato disposto quattro mesi prima. In sostanza, essendo stati gli imputati rinviati a giudizio per abuso di ufficio, il processo si deve celebrare davanti al tribunale collegiale e non, come disposto nel decreto che disponeva il giudizio, davanti al giudice monocratico. Il giudice Francesco Provenzano, lo scorso 26 luglio, aveva concluso l’udienza preliminare - scandita da contrasti e veleni sfociati persino con l’iscrizione del registro degli indagati di uno dei periti, accusato di falso – con quattro condanne, inflitte agli imputati del troncone abbreviato, e otto rinvii a giudizio.

I principali reati contestati sono l’abuso di ufficio, la lottizzazione abusiva e la violazione della normativa edilizia. Il piano di lottizzazione, secondo il pm Antonella Pandolfi, sarebbe del tutto illegittimo. La questione, però, a distanza di cinque anni, ancora non approda neppure in dibattimento.