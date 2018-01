"Perseguitava l'ex moglie", non potrà più avvicinarsi alla donna

Non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La polizia di Stato di Porto Empedocle ha eseguito un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca a carico di un sessantanovenne indiziato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, ipotesi di reato nota anche come "stalking".

Gli agenti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, hanno rintracciato il sessantanovenne, S. M., durante il maxi controllo effettuato - su disposizione del questore di Agrigento Maurizio Auriemma - a Realmonte. Subito dopo aver rintracciato l'uomo, i poliziotti gli hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.