"Abusivismo edilizio in zona vincolata e lottizzazione": 8 indagati, maxi sequestro di terreno e manufatti

I carabinieri di Realmonte e quelli della sezione di Pg presso il tribunale di Agrigento hanno sequestrato, in esecuzione ad un provvedimento preventivo firmato dal gip del tribunale di Agrigento Luisa Turco, un ampio appezzamento di terreno - in località Torre di Monterosso, a Realmonte appunto, - per presunte violazioni paesaggistiche. "Si tratta di un'area di circa 15 ettari e due manufatti, allo stato grezzo, ricadenti in località Fondo Pergole - Torre di Monterosso, di proprietà della società 'Agriper s.r.l.'" - rendono noto dal comando provinciale dell'Arma - .

Otto le persone - fra cui un funzionario del Comune di Realmonte e due dei Beni culturali di Agrigento - iscritte nel registro degli indagati. I funzionari avrebbero "rilasciato le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta" - prosegue la ricostruzione del comando provinciale dei carabinieri - . Fra gli indagati anche Giuseppe Catanzaro, presidente autosospeso di Sicindustria. I reati contestati vanno dall’abusivismo edilizio in zona vincolata, alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, alla distruzione ed alterazione di bellezze naturali e di luoghi di particolare pregio storico paesaggistico.

Il decreto di sequestro preventivo arriva a conclusione di un’articolata indagine, coordinata dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi. A fare scattare l'attività investigativa fu un esposto presentato da Legambiente nel 2013.