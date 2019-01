L'aeroporto a Cattolica Eraclea, ecco Piana Vizzì: se ne discuterà in Consiglio

Un aeroporto a Cattolica Eraclea? L’idea che a tratti assomiglia ad un miraggio ha allettato tutti quanti. Avere a pochi passi un aeroporto, significherebbe davvero tanto. Spunta, adesso, una mozione a sostegno di un progetto più che mai ambizioso.

L’aeroporto sorgerebbe nella località di Piana Vizzì, nei pressi di Cattolica. A volere dare voce al progetto sono stati i consiglieri comunali Giuseppe Giuffrida e Paolo Cammalleri. La mozione è stata messa all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per il 26 gennaio.

Ecco la mozione

"Considerando che la crescita economica, sociale e culturale della provincia passa anche attraverso la buona viabilità stradale e la mobilità aerea di persone e cose; alla fine degli anni sessanta l’argomento aeroporto è stato naturalmente affrontato dal consiglio comunale di questo comune con interesse di comuni limitrofi e personalità della politica e imprenditoriali; la mobilità aerea nazionale, internazionale e tra l’oriente emergente e l’occidente anche oltre l’Atlantico risulta in costante crescita esponenziale per quanto riguarda persone e cose; la nostra Sicilia si rappresenta come punto intermedio tra i continenti estremi; dotare la provincia di Agrigento di un aeroporto è ormai argomento attualissimo di discussione. Se non si vogliono privilegiare le piane di Licata e Canicattì, scelte sbagliate ed inutili per la crescita economica, sociale e culturale della provincia perché risulterebbero molto prossime agli aeroporti esistenti di Catania e Comiso proponendo una rivalità che non giustificherebbero l’investimento; che la nostra località Piana Vizzì risulta – pertanto – in provincia l’unica piana, una distesa omogenea e senza dislivelli apprezzabili lunga oltre 3 Km, naturalmente vocata per una pista idonea all’atterraggio e decollo di tutti i tipi di aerei turistici e merci. Sottopongono all’approvazione la mozione che impegna il consiglio e l’amministrazione comunale ad approntare ogni iniziativa e spesa per la partecipazione e/o compartecipazione societaria pubblica o mista volta a sostenere la realizzazione di un aeroporto nella nostra località di Piana Vizzì”.