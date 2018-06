Progetto Ravanusella, consegnati i lavori per gli alloggi a canone sostenibile

Progetto Ravanusella, a distanza da sette anni dall'approvazione del finanziamento e a tre dal primo "via libera" amministrativo, il Comune ha affidato alle ditte aggiudicatarie le aree di intervento per far partire i lavori. Se l'Ente ha già inviato alla Regione Siciliana e al Ministero le comunicazioni necessarie, ha contemporaneamente dato incarico ai privati di avviare le opere per la realizzazione di 16 alloggi a canone sostenibile da ricavare recuperando vecchi immobili. L'area di intervento è quella che dalla piazza (che sarà oggetto in project financing di altri interventi di rifacimento complessivi) si inerpica verso via Boccerie, discesa Gallo, via Caruana e salita Bagli, ovvero quelle più ammalorate del nostro centro storico, oggetto di vasti crolli nel recente passato senza che si fossero mai pensati interventi di riqualificazione e recupero su vasta scala.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 12 milioni di euro, il 50% dei quali proverranno da fondi privati, somme che si è rischiato di perdere per strada a causa dei ritardi da parte del Comune nel completamento delle procedure: già nel 2015 era arrivata la diffida da parte della Regione rispetto al rischio che il Ministero revocasse tutto a causa del lungo e ingiustificabile silenzio dell'Ente. L'allora commissario Giammanco e successivamente l'Amministrazione Firetto hanno invece scongiurato questa eventualità.

Per consentire i lavori nell'area è stato imposto il divieto di sosta.