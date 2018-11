Piazza Ravanusella, il cuore del centro storico ostaggio del degrado

E' per molti versi uno dei quartieri più affascinanti di "Girgenti", del centro storico di Agrigento, ma è certamente anche uno di quelli che meno in questi anni è stato oggetto di interventi di recupero, restauro, manutenzione e ripristino del decoro. Una vera "favelas" dove a pochi euro immigrati più o meno regolari trovano catapecchie in cui vivere con le proprie famiglie (affittate da agrigentini, ovviamente) che si scontra con coloro che invece qui stanno investendo, aprendo bed and breakfast o ristrutturando vecchie case. Siamo in piazza Ravanusella, a poche centinaia di metri dalla via Atenea e dal Palazzo di Città, una sorta di mondo parallelo dove il degrado è praticamente di casa.

Qui anche le iniziative che teoricamente dovrebbero portare ad un miglioramento alla fine diventano elementi di abbandono. "Ravanusella" si chiama infatti un progetto di recupero e costruzione di abitazioni a canone sostenibile, pensato almeno otto anni fa e ancora oggi non del tutto avviato. Proprio per consentire quei lavori (che prevederanno anche il recupero della famosa piazza) si era provveduto a "scacciare" un privato che gestiva una pompa di benzina che, per il trascorrere degli anni e dopo la scadenza della concessione, era tornata nella disponibilità del Comune. L'impianto, anche se delimitato da pannelli di legno è ancora lì, e a "contorno" ha decine e decine di sacchi neri, rifiuti ingombranti, scarti di ristorazione e quant'altro.

Ai rifiuti si aggiungono ovviamente buche sulla sede stradale, avvallamenti ed episodi di abusivismo più o meno vistosi, dal commercio sul suolo pubblico alla presenza di un gran numero di auto in sosta che non sembrano ricorrere al pur dovuto ticket.