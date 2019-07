"Mi ha minacciata e violentata": donna denuncia bracciante agricolo

Prima la invita a casa, forse per bere una cosa assieme, e poi sotto minaccia la costringe ad avere – fra il 5 e il 6 luglio scorsi – più rapporti sessuali. Una cinquantacinquenne si è presentata alla stazione dei carabinieri di Ravanusa ed ha formalizzato querela di parte contro un cinquantaseienne del posto, bracciante agricolo.

L’uomo è stato accusato delle ipotesi di reato di minaccia e violenza sessuale. I militari dell’Arma della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno raccolto la denuncia, informato il sostituto procuratore di turno e avviato le indagini. Non saranno verifiche semplici, naturalmente. E soprattutto saranno molto delicate e intime. Tuttavia sarà indispensabile portare avanti l’attività investigativa per fare chiarezza e per riscontrare le dichiarazioni fatte dalla donna. Fitto, anzi categorico, è, inevitabilmente, il riserbo investigativo dei militari dell’Arma del comando provinciale di Agrigento. Carabinieri che non lasciano, opportunamente, trapelare neanche la minima indiscrezione.