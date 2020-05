"La pandemia non c'è" e gli fanno il tso: "Le Iene" a Ravanusa per occuparsi del "caso" Musso

"Le Iene" sono state a Ravanusa e si sono occupati dello strano "caso" del tso fatto - lo scorso 2 maggio - a Dario Musso: il giovane che è andato in giro, in auto, gridando che la pandemia da Coronavirus non esiste. Nina Palmieri de "Le Iene" è andata a parlare con il giovane e con la sua famiglia, ma ha anche sentito lo psichiatra Piero Cipriano, per capire cosa è successo davvero. Il servizio è stato mandato in onda ieri sera.