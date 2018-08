Traffico di reperti archeologici, impiegato ai domiciliari potrà andare al lavoro al Comune

Resterà agli arresti domiciliari ma gli sarà consentito di uscire da casa la mattina alle 8 e tornare alle 12,30 per svolgere la sua attività lavorativa al Comune di Ravanusa. Il gip di Caltanissetta, Antonia Leone, al quale si sono rivolti i difensori dell'indagato, gli avvocati Ignazio Valenza e Paolo Di Caro, ha autorizzato l'impiegato Matteo Bello, 61 anni, arrestato nell'operazione "Demetra", a uscire da casa "per il tempo strettamente necessario" per svolgere la sua attività lavorativa.

In precedenza il tribunale del riesame aveva sostituito la misura cautelare nei confronti dell'impiegato, concedendogli gli arresti domiciliari. L'operazione "Demetra" ha disarticolato un vasto giro illegale di reperti archeologici.