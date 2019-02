"Tentò furti in esercizi commerciali", arrestato: deve scontare più di 2 anni

Deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per tentati furti in esercizi commerciali di Caltanissetta e Sciacca. E’ in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che i carabinieri della stazione di Ravanusa hanno arrestato Antonino Savitteri, 46 anni. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale Di Lorenzo di Agrigento. I tentati furti in esercizi commerciali – per i quali, appunto, è arrivato l’ordine di carcerazione – sarebbero stati commessi nel 2017.