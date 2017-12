Ravanusa, studenti realizzano un musical contro il bullismo

Un musical intitolato “La strada che non andava in nessun posto” (liberamente tratto dalla favola di Gianni Rodari) che conteneva un video contro bullismo e cyberbullismo, ma anche canti, balli e recitazione. Protagonisti per una sera gli alunni della I B e II C della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”, diretta da Francesco Provenzano.

Artefici dell'iniziativa, nata come momento conclusivo del progetto Pon “Le parole sono passi”, il team di lavoro costituito dalla tutor, la professoressa Marisa Argento, docente di lettere dell’Istituto; dall’esperto esterno Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione all’Università di Messina e la figura aggiuntiva, Lorena Coniglio, con una forte esperienza nel volontariato e nel teatro.

Il team di studenti è stato composto da: Giada Alaimo, Aurora Avarello, Rachele Avarello, Elisa Boncori, Beatrice Burgio, Davide Carmina, Denise Ciuni, Mario Cosentino, Francesca Di Natali, Ilary Di Pasquali, Davide Di Salvo, Ludovica Drago, Elide Formica, Francesco Gambino, Ilary Gambino, Engel Gattuso,Rocco Lauricella Pici, Aurora Messana, Alida Messina, Miryam Messina, Lavinia Rizzo, Elide Romano, Maria Carmela Seggio, Giuseppe Sciandrone e Valentina Tornambè.

“La comunicazione deve essere costruttiva e non ostruttiva – ha commentato la professoressa Marisa Argento – presentando il lavoro - e deve rimanere al centro dei rapporti tra gli adolescenti che attraversano una fase importante della loro vita. I rapporti interpersonali ormai sono quasi esclusivamente virtuali e sono penalizzati sia sotto l’aspetto umano che emotivo. La comunicazione ha quasi perso la voce”.

Così Pira: “Abbiamo lavorato per dire no al bullismo al cyberbullismo. Per comprendere meglio i codici e i linguaggi di questi tempi. Lo abbiamo fatto in tre modi: producendo su tema: pensieri, disegni ed un video all’interno del musical".

Venerdì alle 18,30 alla biblioteca comunale altro appuntamento dal titolo: “I genitori si raccontano”. Si tratta di un report di esperienze costruite dalla scuola per genitori dell’Istituto Manzoni, nell’ambito della responsabilità educativa. Interverranno i docenti Stefano Canicattì, Francesco Pira, Maria Rita Infurna, Giuseppe Capobianco e Maria Luisa Orlando edil gruppo di genitori che hanno partecipato al progetto.