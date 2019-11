Perseguita la moglie dopo la separazione, la picchia e la sbatte contro il muro: il gip allontana 34enne

Ubriaco va a trovare l’ex moglie, con cui da tempo erano in corso le procedure per la separazione, la trova nella veranda di pertitenza dell’immobile e la picchia con violenza facendola sbattere contro il muro. In una seconda circostanza, si nasconde davanti casa e attende che arrivi per entrare contro la sua volontà dentro l’appartamento e picchiarla.

Per S.P., fruttivendolo ravanusano di 34 anni, è scattato il secondo provvedimento, a distanza di pochi mesi, che gli impone di non avvicinarsi alla moglie. Il commerciante, questa mattina, assistito dal suo difensore, l’avvocato Calogero Lo Giudice, è apparso davanti al gip Stefano Zammuto per l’interrogatorio di garanzia nell’ambito del nuovo procedimento nel quale è indagato di stalking e lesioni aggravate per altri due episodi che sarebbero avvenuti il primo e il 22 settembre scorsi. L’uomo ha fatto delle parziali ammissioni pur tentando di ridimensionare i fatti.