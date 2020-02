"Perseguita e minaccia l'ex moglie", giudizio immediato per 34enne

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto il giudizio immediato a carico di un 34enne di Canicattì, residente a Ravanusa, accusato di stalking. L'uomo - già sottoposto al divieto di dimora a Ravanusa e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - avrebbe molestato, pedinato, insultato e minacciato di morte l'ex moglie. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il processo è stato fissato per il 16 marzo davanti al giudice monocratico di Agrigento, Antonio Genna. L'imputato è rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Lo Giudice. Tutto ebbe inizio nel febbraio di due anni fa quando il tribunale dispose la separazione fra i coniugi. Da quel momento in poi, per cinque mesi, l'uomo avrebbe perseguitato la sua ormai ex moglie.