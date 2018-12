Stabilizzati 92 precari storici al Comune di Ravanusa: un'attesa lunga 27 anni

Stabilizzati 92 precari storici a Ravanusa dopo un’attesa durata 27 anni. Ne dà notizia il quotidiano “La Sicilia” oggi in edicola.

I lavoratori, in servizio al Comune, hanno firmato un contratto a tempo indeterminato. Ed è stata organizzata, con le famiglie, una vera e propria cerimonia per la stabilizzazione, alla biblioteca comunale.

“È stato un importante passaggio – ha detto il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo – quello che abbiamo realizzato grazie all’aiuto normativo che ci è arrivato dallo Stato con la legge Madia e dalla legge regionale che ha storicizzato la spesa regionale per i comuni fino al 2038”.