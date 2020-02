"Intascava i soldi delle carte di identità elettroniche", arrestato impiegato comunale

Intascava i soldi delle carte di identità elettroniche. Un dipendente del Comune di Ravanusa è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, a conclusione di un'indagine lampo, con l'accusa di peculato e malversazione in danno di privati.

L’impiegato infedele, per il rilascio delle carte d'identità, chiedeva ai cittadini - come previsto dalla legge - di recarsi a fare il versamento sul conto corrente del Municipio. Ma non a tutti. Ad altri, infatti, - stando all'accusa - chiedeva di pagare le somme direttamente a lui in contanti. Intercettazioni e telecamere piazzate dai militari dell'Arma di Ravanusa e di Licata, tutti coordinati dal comando provinciale di Agrigento, lo hanno incastrato documentando passaggi di denaro. L’ultimo, ieri mattina, gli è stato fatale.

I primi conteggi fatti dai carabinieri hanno sinora consentito di accertare che il meccanismo posto in atto dal dipendente comunale ha causato numerosi ammanchi all’Erario. Il danno arrecato si aggira infatti sui 30mila euro.

Il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Paola Vetro. In mattinata si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al gip di Agrigento.