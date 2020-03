Pugno in faccia ad un'anziana per scipparle la collana: la 79enne sotto choc ma illesa

Rapinata davanti al portone di casa. Uscio che aveva aperto perché quell’uomo le aveva citofonato. Protagonista, suo malgrado, della rapina è stata una pensionata 79enne: un’anziana che provando a reagire, per non farsi scippare la collana che aveva al collo, s’è vista assestare un pugno in pieno volto. La pensionata è finita per terra e il malvivente le ha scippato la collana, scappando via a perdifiato.

E’ accaduto tutto alla periferia di Ravanusa. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Licata. L’anziana ha riportato un livido, ma non è andata in ospedale. I militari dell'Arma hanno ricostruito l'accaduto e hanno subito avviato l'attività investigativa per provare a dare un nome e cognome a quel rapinatore. Un uomo che non è escluso - ma non ci sono certezze al riguardo - fosse da solo.