Ravanusa, finanziati 2milioni di euro per la ricostruzione della palestra comunale di via Rinascita

Palestra comunale di via Rinascita, in arrivo un finanziamento da due milioni di euro da parte della Regione. A darne notizia è il sindaco Carmelo D’Angelo.

Gli interventi riguarderanno ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

"La realizzazione di una nuova palestra in via Rinascita è un obiettivo che inseguo da anni – ha dichiarato Carmelo D’Angelo – perché è un’opera importante oltre che per la città soprattutto sia per i ragazzi che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia di via Rinascita sia per i ragazzi dell’Istituto superiore Saetta e Livatino. Un progetto redatto dall’ufficio tecnico - ha continuato il primo cittadino - che ho ritenuto sempre di vitale importanza per i giovani del mio paese fino a spingermi ad andare personalmente a protocollare l’istanza di finanziamento e fare più di cinque ore di fila al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione in via degli Emiri a Palermo".