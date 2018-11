Noemi Terrana pronuncia i voti perpetui: adesso è suora di clausura

Ha scelto di chiamarsi Maria Anastasia la giovane ravanusana, Noemi Terrana che in Perù ha pronunciato i voti perpetui. Adesso - lo riporta oggi il Giornale di Sicilia - è suor Maria Anastasia, quella ragazza laureata con il massimo dei voti e la lode in Scienze della formazione ed educazione che ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di entrare in convento, scegliendo la clausura attraverso l’ordine delle Benedettine Cistercensi. Dal 2013 si trova in Perù, nel distretto di Ventanilla (Finestrella), il quartiere più grande e popoloso di Lima, nella Regione di Callao.

Qui è arrivata assieme ai genitori, Calogero, ex impiegato di banca e Tanina Lauricella, casalinga, che l’hanno accompagnata nel viaggio più bello ed entusiasmante della sua vita. I genitori di Noemi, hanno accolto con molta serenità e soprattutto con la preghiera questa decisione della loro terza figlia. "Siamo felici della scelta fatta da nostra figlia Noemi – hanno detto, al Giornale di Sicilia, i genitori Lillo e Tanina – perché quando l’abbiamo lasciata in Perù abbiamo capito che quella era la sua strada, la sua vita. E non possiamo fare altro che accettare con grande felicità questa scelta fatta da nostra figlia, sostenendoci e sostenendola con la preghiera”.