Tamponi Covid-19: c'è il quinto falso positivo, anche Ravanusa tira un sospiro di sollievo

Non soltanto i tamponi di Raffadali, Santa Elisabetta, Palma di Montechiaro ed Aragona. Anche l'ultimo test rino-faringeo effettuato a Ravanusa e in primissima battuta dato - dall'Asp di Agrigento e dal sindaco Carmelo D'Angelo - come positivo, in realtà è negativo. Esattamente come era avvenuto ieri per i precedenti 4 tamponi che erano relativi a personale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

"Buone, anzi ottime notizie dall'Asp di Agrigento - ha reso noto, poco fa, sui social, il sindaco di Ravanusa - . L'ultimo paziente risultato positivo è stato nuovamente sottoposto a tampone che è risultato negativo. Un sospiro di sollievo per il nostro concittadino. Non abbassiamo la guardia - ha aggiunto D'Angelo - e rispettiamo le regole‼️". D'Angelo ha postato anche parte della comunicazione ufficiale che gli è arrivata dall'azienda sanitaria provinciale.

A Ravanusa restano dunque positivi solo 4 cittadini, di cui 2 già guariti. Ben 147 i tamponi risultati essere - fin da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 - negativi, mentre sono 27 le persone in attesa di esito. Detraendo anche il dato di Ravanusa, nell'Agrigentino i contagiati da Coronavirus sono, complessivamente, 126.

