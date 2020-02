Incidente nel centro di Ravanusa: un morto e tre giovani in gravi condizioni

Un morto e tre feriti: tutti in prognosi riservata sulla vita. Tragedia, all'alba (alle 4,30 circa ndr.), in via Gramsci, nei pressi della più noto corso Aldo Moro, a Ravanusa dove c'è stato un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

A perdere la vita è stato Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ravanusa. I suoi tre amici, tutti coetanei, sono stati invece soccorsi e trasferiti - sono, appunto, in prognosi riservata sulla vita - all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Sul posto, per ore ed ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Ravanusa e della compagnia di Licata. A prestare i soccorsi ai feriti tre ambulanze del 118.

Non è chiara la dinamica dell'incidente stradale, anche se - stando ai militari dell'Arma intervenuti - non è esclusa l'elevata velocità. L'Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiava, come trasportato, il ventottenne di Ravanusa s'è schiantata all'altezza del civico 115 di via Gramsci. Il ragazzo è morto sul colpo.

Lorenzo è figlio di Giovanni, segretario provinciale della Uil pensionati, e nipote di Rosario Miceli ex assessore ed attuale commissario della Dedalo ambiente Spa.