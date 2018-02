Scoppia l'incendio e il furgone adibito a panineria ambulante viene danneggiato

Furgone adibito a panineria ambulante viene parzialmente danneggiato da un incendio che si è sviluppato nella notte fra venerdì ed ieri. I carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno già avviato le indagini sull’accaduto. Le cause della fiammata iniziale non sono chiare. Spetterà all’attività investigativa dei militari dell’Arma stabilire, laddove possibile, cosa sia effettivamente accaduto.

I militari sono intervenuti in via Marino, laddove il furgone – adibito a panineria ambulante – era stato regolarmente posteggiato. Spento l’incendio che ha, appunto, parzialmente danneggiato il mezzo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per cercare di meglio inquadrare l’episodio. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Ieri, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento si limitavano a parlare di “cause ancora in corso d’accertamento”, senza nulla escludere – neanche un possibile corto circuito – e senza nulla privilegiare.