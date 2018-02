Brucia l'auto di un pensionato, annerito anche il prospetto di un palazzo

Brucia una Audi A4, di un pensionato di 61 anni, posteggiata in via Bruno Buozzi a Ravanusa. E’ accaduto all’alba di ieri. L’Sos è stato raccolto dalla centrale operativa dei vigili del fuoco alle 4,25 e fino alle 6 i pompieri del distaccamento di Canicattì sono rimasti al lavoro.

Le fiamme hanno annerito il prospetto dell’edificio davanti al quale l’auto era stata lasciata posteggiata. Le cause del rogo non sono risultate essere subito chiare. Ieri si parlava di cause ancora in "corso d'accertamento". Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.