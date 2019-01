Brucia l'auto di un disoccupato, cause non chiare: avviate le indagini

Brucia un’autovettura – una Renault 4 – di proprietà di un disoccupato quarantaseienne. E’ accaduto nella notte fra martedì e ieri, in cortile Maniani a Ravanusa. Erano le 3,30 circa quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento raccoglievano l’Sos. E nel cortile di Ravanusa sono rimasti al lavoro, cercando di salvare il salvabile, fino alle 5,30 circa.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Quando i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme, è stato effettuato il sopralluogo di rito per stabilire cosa avesse innescato la scintilla iniziale. Le cause dell’incendio non sono risultate essere chiare. L’utilitaria, alla fine, è stata pesantemente danneggiata.