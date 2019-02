Le fiamme devastano l'auto di un bracciante, avviate le indagini

Le cause non sono chiare. Non sono risultate esserlo ieri dopo che, nella notte precedente, i carabinieri sono intervenuti in via De Roberto a Ravanusa dove s’è sviluppato l’incendio di una Audi A4 di proprietà di un bracciante agricolo quarantenne. Erano le 3,46 circa quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento raccoglievano “l’Sos”. Subito, a Ravanusa, veniva dirottata la squadra dei pompieri del distaccamento di Canicattì. Vigili del fuoco che restavano al lavoro fino alle 5,21.

L’Audi A4 è stata però pesantemente danneggiata dalla furia del fuoco. Una volta spento il rogo, sia i pompieri che i carabinieri della stazione cittadina – coordinati dal comando compagnia di Licata – effettuavano il sopralluogo di rito per cercare di chiarire cosa avesse innescato la scintilla iniziale. Accanto all’auto non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette – secondo quanto, ieri, è stato ricostruito dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento - . Le cause dell’incendio, almeno agli atti, risultavano essere dunque ancora in corso d’accertamento. Spetterà alle indagini chiarire cosa sia accaduto e se l’incendio sia riconducibile ad una matrice dolosa o accidentale.

Poche ore prima – erano le 20,41 circa – i vigili del fuoco, quelli del distaccamento di Licata – erano intervenuti per un altro incendio auto in via Torquato Tasso a Licata. Un intervento lampo, però, in quest’ultimo caso visto che alle 21,23 i pompieri risultavano già essere rientrati al distaccamento cittadino.