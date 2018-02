Brucia l'auto di un agricoltore di 48 anni, aperta un'inchiesta

Brucia un’autovettura – una Ford Fiesta – posteggiata in via Ecce Homo a Ravanusa. E’ accaduto nella notte fra lunedì e ieri. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In via Ecce Homo anche i carabinieri della stazione cittadina che, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno poi – una volta che i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sull’incendio – avviato le indagini.

L’utilitaria è risultata essere intestata ad un agricoltore quarantottenne. Accanto al mezzo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un rogo dalla matrice dolosa. Le cause dell’incendio che, nella notte fra lunedì e ieri, hanno devastato la Ford Fiesta, ieri, risultavano essere pertanto ancora in corso d’accertamento. Spetterà all’attività investigativa, avviata dai carabinieri, tentare di fare chiarezza.