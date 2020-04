Coronavirus, Ravanusa ha un quarto nuovo caso positivo: è connesso ai precedenti

Ravanusa segna un nuovo caso positivo di Coronavirus in un solo giorno, portandosi a quota 4. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco Carmelo D'Angelo. "Il quarto caso è riconducibile ai precedenti, stiamo adottando tutti i provvedimenti necessari per adottare tutte le misure del caso". Si tratta quindi verosimilmente di un parente di una delle persone risultate positive. Rispetto al terzo caso annunciato stamattina il primo cittadino precisa che si tratta di un "Contagiato d'importazione ma non riconducibile ai precedenti casi" e che la persona risultata positiva starebbe discretamente bene e le sue condizioni sono in miglioramento".

"Siamo chiari - dice ai cittadini il sindaco - il contagio non si evita con la catena di Sant'Antonio per conoscere l'identità del contagiato, ma solo se restiamo a casa e non usciamo se non è necessario. Capisco si abbia il desiderio di tornare alla normalità, ma non vanifichiamo i sacrifici fatti finora".