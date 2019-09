"Parametri fuori norma", vietato usare l'acqua a Ravanusa e Campobello

I parametri dell'acqua erogata non sono conformi: scatta divieto di utilizzo dell'acqua a Ravanusa e a Campobello di Licata. A firmare i due provvedimenti sono stati i sindaci dei due paesi, rispettivamente Carmelo D'Angelo e Giovanni Picone. L'acqua non potrà essere utilizzata per usi potabili. Non si potrà utilizzare neanche quella erogata nei giorni scorsi per usi domestici ed igienici della persona.

Tanto per Ravanusa quanto per Campobello di Licata, Girgenti Acque comunica che "sta ponendo in essere le dovute attività al fine di ripristinare la conformità dei parametri dell’acqua e procedere così alla richiesta di revoca della suddetta ordinanza sindacale".