Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, salvo conducente

Divampa l’incendio mentre il proprietario dell’auto è al volante. L’uomo riesce, per fortuna, a mettersi in salvo e, a Ravanusa, in via Dafne per la precisione, accorrono i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. E’ accaduto tutto nella tarda serata di sabato. In via Dafne, idranti alla mano, i pompieri sono rimasti al lavoro fino alle 22,40 circa.

Trattandosi di un incendio dalla chiara, e inequivocabile, matrice accidentale, sul posto non sono intervenute le forze dell’ordine. L’auto, a quanto pare, era in movimento quando ha iniziato a sprigionare fumo prima e fuoco dopo. Per fortuna, il conducente – nonostante il rischio corso – è riuscito a mettersi in salvo da solo.