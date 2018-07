Sette milioni di euro dalla Regione per lavori nel centro abitato

Lavori per oltre cento milioni di euro in Sicilia aggiudicati o sbloccati negli ultimi sei mesi. E’ il bilancio della struttura per il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Gli uffici di via Costantino Nigra a Palermo hanno proceduto infatti a dare corso a ben 42 interventi sparsi in tutta l’Isola.

La provincia di Agrigento è stata interssata con lo stanziamento di sette milioni di euro con cui saranno completati i lavori di consolidamento della zona est dell’abitato di Ravanusa.