Ratto semina il panico in centro città, viene ucciso dai commercianti

Un grosso ratto ha seminato il panico ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele, nel pieno centro città. L'apparizione, ben poco mistica, è avvenuta intorno alle 12.30, quando il roditore ha attraversato diagonale il piazzale cercando rifiugio sotto uno dei chioschi che insistono sul piazzale. Solo l'intervento, in forze, di commercianti armati di scope ha consentito l'abbattimento dell'animale.

Comprensibili le reazioni di passanti e titolari di attività della zona che, spiegano, non avevano in passato mai avuto a che fare con tali creature in una zona centralissima della città. Che sia la presenza dei contenitori per la differenziata ad aver spinto il ratto ad uscire in pieno giorno non è certo, ma si moltiplicano le segnalazioni provenienti da più parti di Agrigento sulla persenza di animali potenzialmente pericolosi quali sono i topi di chiavica.