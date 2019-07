Sempre più bollette da pagare, il Comune consente di rateizzare tutto

Gli avvisi di pagamento nei prossimi mesi si moltiplicheranno a dismisura, frutto di un potenziamento significativo delle attività di lotta all’evasione e il Comune pensa quindi alla creazione di un regolamento che fissi regole certe per consentire ai cittadini di rateizzare i propri debiti con l’Ente.

Il documento è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi e indica una serie di condizioni che devono essere rispettate per poter accedere a questa opportunità che è però anche uno strumento utile per lo stesso Comune perché consentirà di intercettare anche coloro che magari non si troveranno nella condizione di pagare tutto il dovuto nell'immediato.

Il regolamento prevede infatti che i richiedenti debbano “documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti”. Condizione che giustifica questo stato può essere complessivamente “tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili” eccetera.

Si potrà accedere alla rateizzazione ovviamente in assenza di “morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni” e comunque oltre ad una rata iniziale di almeno il 15% del costo complessivo, il contribuente dovrà versare

rate non inferiori al 50 euro più maggiorazione legale per interessi. Si potrà comunque richiedere a prescindere la rateizzazione dei debiti anche in assenza di condizioni che documentino la difficoltà economica, ma le rate minime saranno di 300 euro.