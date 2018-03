La rassegna teatrale di Ribera, in scena lo spettacolo "That’s Amore"

La rassegna teatrale di Ribera, organizzata dall’associazione socio culturale S. Michele Arcangelo di Calamonaci, con il patrocinio del Comune di Ribera e la collaborazione del comitato provinciale Agrigento Libertas e Radio Torre Ribera continua a fare bene.

Giovedì 15 marzo alle 2 va in scena al cine teatro Lupo di Ribera, l’esilarante commedia di Marco Cavallaro “That’s Amore” che ne firma anche la regia oltre che esserne protagonista sul palco insieme a Ramona Gargano e Marco Maria Della Vecchia.

Un appuntamento imperdibile: un’opera che ha riportato un grande successo di critica e di pubblico nei maggiori teatri italiani, facendo registrare quasi 200 repliche, oltre 40mila spettatori, risultando per gli addetti ai lavori una delle più divertenti commedie della stagione e del panorama nazionale. Sul palco tre fantastici artisti (Ramona Gargano, Marco Cavallaro e Marco Maria Della Vecchia), portano risate e divertimento in uno spettacolo che non smette mai di essere vivace.

La trama, seppur semplice, è comicamente devastante, ricca di gag, equivoci e battute che arricchiscono ogni istante dello spettacolo e danno vita a una commedia leggera e ritmata, arricchita da canzoni cantate dal vivo. Una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia. Anche per questo appuntamento le richieste sono state già moltissime e il consiglio è sempre quello di prenotare per tempo e non perdersi due ore di sano e mai volgare divertimento.