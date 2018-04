Rappresentanze sindacali unitarie, giochi fatti: ecco tutti gli eletti

Rappresentanze sindacali unitarie, i giochi sono fatti. Dopo la due giorni dedicate alle votazioni (riservate unicamente ai dipendenti degli enti locali più al comparto della sanità) arrivano i primi nomi e numeri, che tracciano la geografia sindacale della provincia.

Parlando di dati, a raccogliere la stragrande maggioranza dei voti è stata la Cgil Funzione pubblica, che ha ottenuto 2.306 preferenze, gran parte dei quali nel settore enti locali (Comuni, Ipab, Iacp, Ato Idrico, Libero Consorzio ecc). Segue a quota 2153 preferenze la Cisl Fp, che però ha avuto un'ottima affermazione nel settore Sanità (622 voti contro i 577 della Cgil). Segue a distanza la Uil, che ha ottenuto 1547 voti. Da considerare poi ci sono i sindacati di categoria più specifici, come Fials e il Csa, che ha ricevuto 383 voti nei Comuni della provincia. Va però fatta una piccolissima parentesi: siamo già certi che i numeri di cui sopra saranno contestati.

E questo perché, tra le sigle, praticamente ognuno ha conteggi leggermente divergenti. Differenze tra i cinquanta e i cento voti, in realtà. Così abbiamo deciso di pubblicare, in attesa di dati formali da parte di enti terzi, il risultato più alto per ogni sigla. Di certo c'è che i confederali, conti alla mano, alla fine hanno messo in cassa l'ottanta percento dei consensi. Lo spoglio, va precisato, è finito al 99%: oggi manca all'appello solo il Comune di Montevago, perché la commissione elettorale si riunirà solo lunedì.

Ecco, ente per ente, i nominativi degli eletti già divulgati

Comune di Agrigento: Salvatore Gallo, Pietro Sipione, Calogero Ferlisi (Uil Fp); Andrea Patti, Vincenzo Burceri, Giacomo Scarano, Angela Orlando (Csa); Franco Infurna, Giovanni Vella, Angelo Lezza, La Mattina Irene (Cgil); Giuseppe Milioto, Salvatore Fragapane (SiLPol); Carmelo Zambito Marsala, Giuseppe Romano (Cisl Fp);

Comune Canicattì: Pio Gaetano Lentini (24 voti) per Csa; Vincenzo Giardina (32 voti); Luigi Di Rocco (21 voti), Nunzio Musurra (21 voti); Angelo Sciabbarrasi (18 voti) per Uil Fpl; Giuseppe Taibi (19 voti), Giuseppe Agrò (18), Maria Piazza (15)e Rosaria Liguori (13) per Cgil Fp; Giuseppe Serio (24), Angela Carrubba (24)e Antonio Geremia (14).

Comune di Licata: Antonio Ruvio, Fabio Vizzi, Loredana Pira, Angela Santamaria e Giuseppe Cottitto (Cgil Fp); Totò Cassaro, Giovanni Casano, Calogero Damanti e Salvo Bugiada (Cisl Fp); Tommaso Bennici, Ernesto Marchese (Csa); Giovanna Incorvaia (Uil Fp).

Comune Ravanusa: Salvatore Tricoli (30 voti), Gino Auria (14), Angelo Siragusa (11) e Santo Calafato (6 voti) per Cisl Fp; Filippo Pirrera (16 voti); Filippo Cavallaro (8 voti), e Domenico Ninotta (8)per Cgil Fp; Carmelo Sazio (20 voti) e Girolamo Innocenzo Galatioto (8 voti) per Uil Fp.

Tribunale, Ufficio di Sorveglianza e Ufficio del giudice di pace: Carmelo Catalano, Angelo Gelo, Calogero Salamone, Giuseppe Rapè, Rosario Buscemi, Domenico Alongi e Angelo Castellano.