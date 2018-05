Sesso orale in pieno centro città, un anziano ed una donna filmati da alcuni passanti

Sesso orale in pieno giorno ed in pieno centro cittadino. Sarebbe successo all’interno della Villa Casesa, quando un anziano uomo ed una giovane donna si sarebbero lasciati andare a delle effusioni “particolari”.

La coppia avrebbe agito davanti a dei passanti che, incuriositi, hanno filmato tutto. Il video è diventato virale, tanto da fare il giro di diversi smartphone. Non ci sono certezze sulla "location" ma le immagini parrebbero confermare le indiscrezioni sul fatto che si tratti di Villa Casesa.

Il fatto è stato consumato in pieno centro cittadino, all’interno di una villa molto frequentata sia da adulti che da molti bambini. Il rapporto orale fatto in luogo pubblico, che vede protagonista l’anziano, ha suscitato non poco scalpore. La villa “Casesa” si trova a Porta di Ponte, salotto buono della città e location che non troppo tempo fa è stata ripulita da grandi e piccoli.