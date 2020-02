Anziane sequestrate e pestate in casa da un commerciante? La difesa: "Errore di persona"

"Ci sono fondate ragioni per ritenere che siamo in presenza di un errore di persona, Egidio Centinaro non c'entra nulla": l'avvocato Giuseppe Scozzari, subentrato di recente nella difesa del commerciante trentanovenne, imputato insieme a Giuseppe Contrino, di quattro anni più giovane, con l'accusa di avere messo a segno una rapina violenta nell'appartamento di due donne anziane, invoca un errore di persona.

Il legale ha chiesto ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, di acquisire le indagini difensive svolte nei giorni scorsi dalle quali, secondo il legale, emergerebbe la prova di un’errata identificazione dell’imputato. Scozzari fa espresso riferimento a un'altra vicenda giudiziaria, nella quale è stato coinvolto Contrino, vale a dire l'aggressione ai danni di don Mario Sorce, preso a pugni all'interno di un bar del Quadrivio da un gruppo composto da altre sei persone perché voleva difendere i titolari dell'attività da un pestaggio.

"Un fotogramma agli atti di quell'indagine ritrae una persona insieme a Contrino - ha detto il legale - che ha fattezze simili a quelle dell'imputato". Il collegio di giudici presieduto da Alfonso Malato scioglierà la riserva il 9 marzo. La rapina cruenta al centro dell’inchiesta si sarebbe consumata il 5 dicembre del 2013 in una villa di via Mazzini. I due rapinatori, probabilmente conoscendo le abitudini delle due sorelle nubili che vivevano insieme all'anziana madre, sono entrati quando una delle due era sola in casa e l’hanno immobilizzata. Al rientro dell’altra donna è stata anche lei bloccata e picchiata con violenza. I due uomini avevano il volto travisato. Le donne, entrambe anziane (parte civile con l’assistenza dell’avvocato Salvatore Pennica), sarebbero state selvaggiamente picchiate e costrette a indicare il posto dove erano conservati i soldi e i gioielli.