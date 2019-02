Si intrufola dentro un'abitazione, un vicino allerta i carabinieri: arrestato 38enne

I carabinieri hanno catturato nel cuore della notte con le mani nel sacco all’interno di una villetta a Campobello di Licata un "topo d'appartamento". L'uomo si era già impossessato di numerosi gioielli. Il romeno di 38 anni ha forzato una finestra, armato con un grosso coltello, si è intrufolato in una villetta ubicata in periferia a Campobello di Licata. Approfittando del buio e dell’assenza della proprietaria, una pensionata 77 enne, ha iniziato a rovistare e fare razzia di gioielli ed oggetti vari in ogni stanza.

I.N., queste le sue iniziali che stava saccheggiando ogni cosa di valore, è stato fatale però l’aver acceso le luci di alcune stanze. Ciò infatti è stato notato da un vicino che stava rincasando, il quale, sapendo che la proprietaria era fuori sede, si è insospettito ed ha subito allertato il “112”. In un lampo, sono accorse due pattuglie dei carabinieri della locale Stazione e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata, già impegnate sul territorio in servizi di prevenzione per il contrasto dei reati predatori. I militari, giunti nei pressi dell’abitazione, dopo averla circondata, hanno subito notato nell’oscurità il malvivente, mentre stava tentando di allontanarsi con il bottino, catturandolo poi dopo un breve inseguimento a piedi.

Nel corso dell’immediata perquisizione, dalle tasche dell’uomo sono saltati fuori numerosi gioielli ed oggetti trafugati, nonché vari arnesi atti allo scasso. La refurtiva, del valore di alcune migliaia di euro, è stata interamente recuperata e sarà ora restituita alla proprietaria. E così, con l’accusa di “Furto in abitazione”, icCarabinieri hanno stretto le manette ai polsi del romeno domiciliato da qualche tempo a Campobello di Licata, mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ancora una volta, per i militari dell’Arma impegnati sul territorio, è stata preziosa la telefonata di un cittadino, il cui sospetto si è rivelato fondato, consentendo la cattura del malvivente.