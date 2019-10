Rapina al Viale e furto in via Pirandello, il questore: "Nessun allarme criminalità"

La rapina al viale Della Vittoria, ad opera di tre quindicenni tunisini. Il furto alla storica sala da barba “Scopelliti” di via Pirandello e un anomalo raid vandalico – con razzia dei tappi della benzina degli scooter – davanti il liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento. Negli ultimi giorni è un susseguirsi di episodi di microcriminalità, piccoli fatti, che inquietano e fanno preoccupare gli agrigentini.

“Non c’è nessun allarme microcriminalità, si tratta di fatti irrisori che possono succedere ovunque – ha detto, cercando di rasserenare i cittadini, il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci - . Il presidio delle Volanti della polizia, tanto in centro quanto in periferia, è costante e non c’è affatto alcun allarme sociale. Gli ultimissimi sono episodi che si possono verificare ovunque e, per la piccolezza dei fatti, - ha aggiunto il questore che è la massima autorità di pubblica sicurezza – non c’è alcun allarme sociale. Se ci fosse stato sarebbe stato già convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, cosa che, appunto, non è avvenuta”.

Ad inquietare gli agrigentini sono stati però la rapina al Viale e il furto, in pieno giorno, nella centralissima via Pirandello.

“Il presidio e controllo sul territorio è costante. Abbiamo fatto, in occasione del week end, delle verifiche massicce e straordinarie sia lungo la via Atenea che in piazza Ravanusella e in tutto il centro di Agrigento – ha aggiunto il questore Rosa Maria Iraci - . Abbiamo anche ricevuto l’apprezzamento di tanti cittadini. E continueremo ad esserci, sia nei pressi dei luoghi tipici della movida, sia nel resto del territorio al fine di garantire sicurezza a tutti gli agrigentini. I poliziotti delle Volanti sono stati avvicinati e ringraziati anche da qualche anziano che, vedendo le pattuglie schierate per le strade, si sente sicuro e sereno”.